Thesocialpost.it - Simone Cingolani non risponde al telefono da giorni, trovato morto in casa

Lunedì 25 novembre, intorno alle 14.30,è statosuo appartamento situato in via Modigliani nel quartiere Sorgenti di Livorno. A fare la sconvolgente scoperta sarebbe stata la donna delle pulizie, dopo che il 36enne nonva aldaad amici e parenti che provavano a contattarlo.lavorava in ambito portuale ed era molto conosciuto in città. Si indaga per stabilire le esatte cause del decesso.Leggi anche: Malore improvviso in, studente muore a 15 anni a PratoCome èLa donna delle pulizie ha chiamato immediatamente i soccorsi e poco dopo è giunta sul posto un’ambulanza. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro che confermare il decesso diche è statoriverso a terra e con ilcellulare stretto in una mano.