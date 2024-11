Lettera43.it - Più chiese di frontiera e meno Europa: come Francesco ha cambiato il Sacro collegio

Leggi su Lettera43.it

Ilcardinalizio, specchio della Chiesa universale, èprofondamente negli anni del pontificato di. Il Papa argentino, infatti, ha usato il suo potere di nomina – in questo caso davvero assoluto o comunque non facilmente influenzabile – per introdurre alcune trasformazioni che interessano da vicino la sua visione della Chiesa e del cattolicesimo a livello globale. In breve, crescono le nomine extraeuropee, quelle relative a sedi didi, più piccole o comunque periferiche rispetto al nord del mondo. In tal modo, fra l’altro, Bergoglio è riuscito a dare rappresentanza, nel, a una varietà sorprendente di Paesi e realtà locali, mentre il criterio delle sedi “tradizionalmente” cardinalizie non è più un riferimento certo per l’attribuzione della porpora, anzi.