Ilrestodelcarlino.it - Pirani apre, verso il ritiro delle dimissioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Consiglio comunale a Osimo ieri pomeriggio si aperto tinto metaforicamente di rosso, con un minuto di silenzio in ricordo di Ilaria Maiorano, concittadina uccisa due anni fa nella sua casa, e per tutte le donne vittime di maltrattamenti. Numero legale garantito, è stato dato il via al primo Consiglio comunale con il sindaco Francescodimissionario. Forse per poco. L’ok ai punti riguardanti le linee programmatiche (atto politico) da parte di latiniani, come da parola mantenuta, non avrebbero dovuto far cambiare idea al primo cittadino, così come aveva detto. Ieri da questo punto di vista il Consiglio però, forse, è stato un banco di prova per "cambiare idea". Manca una settimana esatta allo scadere della possibilità che il sindaco ritiri le propriee ieri sera si è aperto uno spiraglio dopo la sorta di mea culpa del consigliereListe civiche Dino Latini durante la discussionelinee programmatiche in una sorta di resa.