Perché è stato allontanato Ballando con le stelle su Angelo Madonia parla Alberto Matano

Leggi su Caffeinamagazine.it

è fuori dacon le. E dunque la sua partner Federica Pellegrini è rimasta senza maestro a poche settimane dalla finalissima. La notizia è arrivata per mezzo di un comunicato ufficiale in cui sidi “divergenze professionali emerse nel corso del programma” per cui“non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso”.Infine la nota, a firma della produzione, della Rai e della direzione artistica “ringraziamoper il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti”. Insomma, un comunicato molto generico che però sgancia anche una bomba inattesa,non è mai successo prima nello show di Milly Carlucci.Leggi anche: “Selvaggia Lucarelli è una.”.choc dopo la cacciata dacon leescluso daspiega il motivoLo ha ribadito anche, che nel corso de La Vita in Diretta ha dato questa ultima ora e fatto anche un po’ di chiarezza su ciò che sarebbe accaduto.