Movieplayer.it - Pamela Anderson su The Last Showgirl: "Sono nata per interpretare questo personaggio perché l'ho vissuto"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice ed ex-top model ha riflettuto sui parallelismi tra ilche interpreta sullo schermo e la sua vita privata e pubblicaha discusso recentemente del suo ruolo di Shelly in The(2024) ritorno alla regia di Gia Coppola. Il film segue la veteranadi Las Vegas () mentre affronta un futuro incerto quando il suo celebre spettacolo, Le Razzle Dazzle giunge improvvisamente al termine. Diretto da Coppola (Palo Alto), il film si immerge nel percorso di maternità e riscoperta di Shelly, mentre un'epoca di costumi elaborati con paillettes e piume brillanti cade silenziosamente nel dimenticatoio della sempre più commercializzata Città del Peccato. In un'intervista rilasciata a Deadline, laha parlato di come la sua educazione .