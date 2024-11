Gaeta.it - Operazione “Grecale”: 46 Misure Cautelari e Rivelazioni Sconcertanti sul Traffico di Droga a Crotone

Un'svolta stamattina dalla Squadra mobile di, in collaborazione con il Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, ha portato all'esecuzione di ben 46. Questo intervento, denominato "", ha messo in luce un ampio consumo di sostanze stupefacenti nella città pitagorica, rivelando un mercato dellafiorente e problematiche gravissime legate alla sicurezza pubblica e alla salute dei cittadini.Le indagini hanno sollevato una questione particolarmente inquietante: due giovani hanno perso la vita a causa dell'uso di sostanze stupefacenti, una tragedia che ha aperto riflessioni sulla spirale discendente del consumo nella comunità. Il Procuratore facente funzioni di Catanzaro, Vincenzo Capomolla, ha commentato la situazione dicendo che il fenomeno non solo preoccupa le autorità, ma evidenzia anche la necessità di azioni drastiche epreventive per tutelare i giovani e le fasce più vulnerabili della popolazione.