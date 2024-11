Gaeta.it - Nuova casa baldè a trento: accoglienza per senza dimora, oltre 320 posti letto per l’inverno 2024

Facebook WhatsAppTwitter A, è stata recentemente inaugurata unastruttura dedicata all’dei. Laè stata progettata con moduli abitativi temporanei, in grado di ospitare fino a 33 persone. Questa iniziativa rafforza l’impegno della Provincia per rispondere alle esigenze di chi vive in situazioni di vulnerabilità, specialmente con l’imminente arrivo del.la realizzazione dirappresenta un importante passo avanti nel sistema didella Provincia di. Gli sforzi hanno coinvolto il Servizio prevenzione rischi e la Centrale unica emergenza, che hanno lavorato per allestire la struttura in tempi rapidi. La scelta di utilizzare moduli abitativi temporanei è stata motivata dalla necessità di fornire soluzioni flessibili e adattabili ai cambiamenti delle condizioni climatiche.