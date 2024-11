Ilgiorno.it - ‘Natale in casa Cupiello’ al Teatro Manzoni di Milano: Vincenzo Salemme ritrova Eduardo De Filippo

, 26 novembre 2024 – Luminarie, addobbi e decorazioni per le strade e nelle nostre abitazioni: ci stiamo ormai preparando al Natale. Ed è quello che sta facendo anche la famiglia Cupiello e che si potrà vedere, lasciandoci avvolgere dall’atmosfera delle feste, aldi. Dal 26 novembre all’8 dicembre, infatti, andrà in scenainCupiello, la commedia per eccellenza diDe, che vedenei panni del protagonista Luca Cupiello. Rispettando il testo originale,ha compiuto l’impresa di “modernizzare” una delle commedie più conosciute deldel Novecento, lavorando come mai prima sulla trasposizione di quei dialoghi e di quella gestualità che fanno parte della tradizione e della cultura del nostro Paese: “Mi sono avventurato nel capolavoro di, mettendo in piedi una macchina pazzesca, davanti e dietro le quinte, a cui lavorano più di 40 persone.