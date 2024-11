Tuttivip.it - “Mai visto niente del genere”. Bomba a Ballando con le stelle, il vero motivo della cacciata di Angelo Madonia

Con un comunicato ufficiale diffuso ieri sera, la Rai ha annunciato l’allontanamento didal cast di questa edizione dicon le. La nota, pur essendo piuttosto generica, ha scatenato interrogativi sulle ragioni dietro la decisione. Poco dopo, durante la trasmissione La Vita in Diretta, Alberto Matano ha fatto maggiore chiarezza, rivelando che si tratta di un’esclusione dovuta a tensioni dietro le quinte e a un confronto acceso tra il ballerino e la giurata Selvaggia Lucarelli.“Questa che sto per dare è un’ultima ora che riguardaCon le. Non è mai accaduto prima, è la prima volta nell’intera storia del programma che un componente del cast, un ballerino venga escluso dalla trasmissione”, ha dichiarato Matano in diretta. L’episodio si configura come unico nella storia del programma di Rai 1, noto per le sue dinamiche di spettacolo e competizione, ma raramente coinvolto in situazioni così drastiche.