M5S, nuovo voto degli iscritti sullo Statuto dal 5 all'8 dicembre

Roma, 26 nov. (askanews) – Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha convocato gliper una nuova sessione dion line, dopo la richiesta del garante Beppe Grillo di far ripetere la consultazione. Le votazioni si svolgeranno dal 5e riguarderanno esclusivamente le modifiche apportate allo, fra le quali l’abrogazione della funzione dello stesso garante, approvata con oltre il 60 per cento dei consensi. Di seguito il testo della convocazione firmata dal leader stellato e pubblicata sul sito ufficiale del Movimento. “Premesso che: con comunicazione inviata al Comitato di Garanzia in data 25 novembre u.s., Beppe Grillo ha chiesto, ai sensi dell’art. 10, lett. i), dello, la ripetizione delle votazioni riguardanti le modifiche statutarie svoltesi nei giorni dal 21 al 24 novembre 2024, nonostante la chiara volontà assembleare emersa; il Presidente, al netto di qualsiasi valutazione sulla legittimità e sulla opportunità di tale richiesta, ritiene di convocare l’Assemblea per la ripetizione delle votazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie.