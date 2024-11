Ildifforme.it - M5s, Grillo chiede di ripetere la votazione. Conte: “Tentativo estremo di sabotaggio”

Leggi su Ildifforme.it

ha commentato il ricorso didicendo che "è passato dalla democrazia diretta al “qui comando io” e se anche la maggioranza vota contro di me non conta niente". Per il leader del partito il messaggio del fondatore è "che non conta più la regola democratica “uno vale uno”, perché c’è uno che vale più di tutti gli altri messi assieme"L'articolo M5s,dila: “di” proviene da Il Difforme.