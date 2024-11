Oasport.it - LIVE Slovan Bratislava-Milan 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: dentro Leao, iniziato il secondo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50? ATTENZIONE! Medvedev sembrerebbe aver commesso un “doppio fallo”, l’arbitro sta controllando la purezza del suo intervento dubbio in area su Chukwueze.48? Bella iniziativa del vivace Chukwueze, sinistro di Pulisic che centra in pieno volto Abraham.47? Per poco Kucka non metteva davanti alla porta Strelec, anticipo vitale di Tomori.46? Un cambio nella formazione delalla ripresa., fuori OKAFOR!ILUna due facce, quello molto positivo che ha prodotto ben 7 angoli e che ha dominato il gioco, ma anche quello che ha preso due ripartenze letali, una delle quali salvata a porta vuota da Pavlovic, ma l’altra fatale per il pareggio di Barseghyan.FINE PRIMO!45+1? Un minuto di recupero. Scontro a centrocampo, in terra doloranti proprio l’ex Kucka e Pavlovic.