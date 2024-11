Gaeta.it - L’Italia si conferma leader in Europa per congressi internazionali: il settore in crescita nel 2024

Facebook WhatsAppTwitter Nel 2023,ha raggiunto un traguardo significativo nel panorama dei, posizionandosi al primo posto ine secondo nel mondo. Queste informazioni emergono dalla quarta edizione di Italian Knowledges, un evento organizzato da Convention Bureau Italia, in collaborazione con la Conferenza dei rettori delle università italiane. Con le aspettative positive per il, illa sua vitalità, testimoniando un impegno collettivo per il potenziamento dell’offerta turistica nazionale.La situazione attuale del turismo congressuale in ItaliaLa ministra del turismo, Daniela Santanchè, ha ribadito l’importanza di migliorare la qualità del turismo nel Paese. Tra i principali obiettivi c’è la destagionalizzazione dei flussi turistici, un aspetto in cui il turismo congressuale gioca un ruolo cruciale.