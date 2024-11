Justcalcio.com - La tripla sosta di David de Gea stupisce Hollywood: è stato questo il suo miracolo virale

2024-11-25 10:32:31 Calcio italiano:e de Geaportiere spagnolo della Fiorentina, èil grande protagonista della La Fiorentina vince 0-2 contro il Como di Cesc Fábregas con unaparatasa che farà il giro del mondo.Il 34enne portiere del Real Madrid, quando la Fiore vinse 0-1, respinge il tiro a bruciapelo di GoldanigaDopo un altro di Federico Barba da molto vicino e infine Tirò fuori il pugno in modo che la palla non entrasse nella sua porta.laparata dide Gea con la Fiorentina contro il ComoL’attore Chris Pine stupito dallaparata diDe GeaLasaparata di De Gea ha fatto il giro del mondo, e anche l’attore Chris Pine (James T. Kirk nella saga di Star Trek o Steve Trevor in Wonder Woman) ècolto di sorpresa nel Stadio Giuseppe Sinigaglia davanti alla bravura del portiere spagnolo.