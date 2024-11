Bollicinevip.com - La Talpa, Lucilla Agosti nei panni di ‘sabotatrice’, parla lei: “Vorrei sapere perché hanno scelto me”

è ladella quarta edizione de La, cosa ha detto sul ruolo di sabotatricescelta come, lei si chiede come mai sia toccato a lei il ruolo di sabotatriceLa quarta edizione de Lasi è conclusa ieri, lunedì 25 novembre 2024, con la vittoria di Alessandro Egger, a ricoprire il ruolo diinvece è stata.Ricoprire idinon è certo stato semplice, a farloè stata lei stessa dicendo: “Eccomi, finalmente lo posso dire! È stato snervante. La cosa più difficile è stata non poter entrare nel gruppo per paura che qualcosa potesse trapelare da me. Sono sempre stata in controllo anche se poi ogni tanto mi lasciavo andare e cercavo di far percepire il mio carattere. Ma ero sempre concentrata. Dovevo tenere il punto.