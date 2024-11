Lapresse.it - Israele-Libano, annuncio tregua alle 21 da Francia e Usa

Leggi su Lapresse.it

La tv libanese Al-Jadeed riporta che poco dopo le 22 ora di Beirut, le 21 in Italia, verrà annunciato il raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco in, in una dichiarazione congiunta di Usa e.Sempre secondo quanto risulta all’emittente, in concomitanza con la dichiarazione Usa-è attesa una presa di posizione del premier libanese Najib Mikati in cui verrà accolto l’accordo di cessate il fuoco. Il cessate il fuoco dovrebbe entrare in vigore da domani mattina.Il primo ministro diBenjamin Netanyahu ha intanto anticipato la riunione del suo gabinetto di sicurezza16 (le 15 in Italia). Lo ha riferito un funzionario israeliano al quotidiano The Times of Israel. Si prevede che i ministri approveranno un cessate il fuoco con Hezbollah in. Più tardi nel corso della giornata, Netanyahu incontrerà i presidenti dei consigli regionali del nord di, che si sono fermamente opposti alla proposta di accordo di