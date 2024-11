Inter-news.it - Inter-Lipsia probabili formazioni Champions League: le scelte di Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

e lein, in questo caso esclusivamente per quanto riguarda la squadra di. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per la quinta giornata della fase campionato a girone unico della UEFA. Ecco le ultime novità nerazzurreMILANO – L’di Simoneattende i tedeschi del RasenBallsport Leipzig – più comunemente chiamata– allenati da Marco Rose, che è ancora a quota zero in classifica. Insieme alanche Slovan Bratislava, Stella Rossa di Belgrado, Sturm Graz e Young Boys. Al contrario, l’con 10 punti insegue la capolista Liverpool (12) in compagnia delle tre sorprese Brest, Monaco e Sporting Clube de Portugal nella Top-8.