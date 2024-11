Inter-news.it - Inter-Lipsia, dubbio Frattesi. Dimarco al ‘debutto’! Un solo indisponibile – CdS

L’di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare ilquesta sera a San Siro nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Simone Inzaghi è pronto a rivoluzione l’a formazione rispetto l’ultima col Verona! Unper questa sfida. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulDavidee altri cambi di formazione.OTTO ROTAZIONI – Tra i protagonisti in campo dici sarà Federico, che farà il suo debutto dal 1’ minuto in questa edizione del torneo europeo, confermando l’approccio di Inzaghi che ha spesso optato per rotazioni significative in Champions League. Il suo contributo sarà fondamentale sia per garantire spinta offensiva che per consolidare la solidità difensiva in un match che si preannuncia combattuto.