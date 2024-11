Lanazione.it - Immunoterapia contro il cancro, sempre più usata. Ma siamo preparati agli effetti collaterali?

Firenze, 26 novembre 2024 – L'è diventata in pochi anni un pilastro delle cure anti. In Italia il 70% dei centri oncologici ha avviato al trattamento più di 50 pazienti ciascuno, il 30% oltre 100. Solo 1 su 5, però, è adeguatamente preparato ai possibilidi queste terapie: soltanto nel 20% delle strutture sono stati istituiti gruppi di lavoro multiprofessionali realmente strutturati per la gestione delle tossicità che possono essere piuttosto frequenti nei pazienti sottoposti a. E' il quadro che emerge da un'indagine con cui Cipomo, il Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri, ha voluto scattare un'istantanea sulle cure immunoterapiche in 109 strutture complesse di Oncologia distribuite lungo la Penisola, coinvolgendo 150 professionisti apicali.