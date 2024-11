Lanazione.it - Il Comune di Lucca mette all’asta sei veicoli

Leggi su Lanazione.it

Ildiha disposto di procedere all'alienazione di 6di proprietà mediante asta pubblica in unico lotto, con il metodo dell'offerta segreta. Si tratta in particolare di 3 Fiat Panda, una immatricolata nel 2008 e a benzina, le altre immatricolate nel 2010 e a benzina/metano, una Daihatsu Terios immatricolata nel 2006 a benzina, una Fiat Punto immatricolata nel 2009 a benzina/metano, un Porter Piaggio immatricolato nel 2009 a benzina. L'offerta, a pena d'esclusione, dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo deldidi piazza Santa Maria Corteorlandini, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13 dicembre prossimo, esclusivamente attraverso plico chiuso e con le modalità riportate nell'avviso. Il prezzo a base d'asta è di 9.700 euro. Avviso e documentazione sul sito www.