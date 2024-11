I gol di Ronaldo illuminano la AFC Champions League… dopo che l’attaccante inveisce contro l’arbitro

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-25 21:30:40 Cristiano Ronaldo ha segnato una doppietta nella vittoria dell'Al Nassr in AFC Champions League in casa dell'Al Gharafa lunedì, alleviando il malcontento del capitano che sembrava inveire contro gli arbitri a metà tempo. Al 39enne era stata negata la possibilità di tirare il suo 20esimo rigore per Al Nassr dopo una lunga revisione durante il primo tempo allo stadio Al Bayt, dove Sadio Mane era stato inizialmente giudicato atterrato all'interno dell'area dal difensore Matias Nani. L'arbitro australiano Shaun Evans ha consultato il monitor a bordo campo prima di decidere che l'intervento sull'ex attaccante del Liverpool e del Bayern Monaco non si sarebbe concluso con un calcio di rigore.