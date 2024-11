Oasport.it - Haggerty esalta la Coppa Davis: “Guardate Sinner, i big sono interessati alla competizione”

Leggi su Oasport.it

La2024 è passata agli archivi con il trionfo dell’Italia, trascinata dmagica coppia formata da Jannike Matteo Berrettini. Il presidente dell’ITF, David, ha tracciato un bilancio dell’edizione di quest’anno (con la Final Eight a Malaga abbinata alle Finals di BJK Cup) proiettandosi soprattutto sul futuro della manifestazione, che vedrà un format progressivamente rinnovato già dal 2025.“Siamo soddisfatti del connubio che si è creato tra la prova maschile e quella femminile, con 20 team in totale presenti a Malaga. Tutto è filato liscio e il pubblico ha risposto: se parliamo solo della, abbiamo avuto 65 mila presenze nella settimana, 5 mila in più rispetto al 2023, dunque un incremento significativo. Importante è anche il dato che evidenzia le presenze internazionali: il 43 per cento del pubblico proveniva da Paesi diversi dSpagna“, dichiara