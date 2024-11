Quifinanza.it - Guerra Ucraina, dalla Corea allo Yemen: quali soldati stranieri combattono per la Russia

Innonsoltanto cittadini ucraini e russi. D’accordo, non è una novità, ma la provenienza di mercenari, volontari edice molto dell’aspetto mondiale di questa. A partirediffusione del sentimento anti-occidentale nel cosiddetto Sud Globale, fino ad arrivare alla sempre più ampia “rete oscura” sviluppata da Cina,e Iran con annessi satelliti o aspiranti tali.Oltre ai già noti nordni, che secondo il Pentagono non si possono dire con certezza presenti in, tra le fila russeanche altre etnie e nazionalità. L’ultima rivelazione in tal senso riguarda combattenti provenienti d, ma anche da India e Nepal. E oltre.Coi russimercenariiti legati agli HouthiQualche settimana fa a fare notizia era l’invio dida parte delladel Nord per rinforzare i reparti russi nel Donbass e consentire loro di “fare esperienza” su un campo di battaglia che di fatto non avevano mai sperimentato.