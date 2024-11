Calciomercato.it - Fonseca e i disastri in difesa: “Così impazzisco. Infortunio Leao? Ecco cosa mi ha detto”

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni di Pauloal termine della sfida di Champions League in Slovacchia, valevole per la quinta giornataC’è davvero solo il risultato da salvare per un Milan che fatica terribilmente contro lo Slovan Bratislava. Il Diavolo subisce davvero tanto, ma alla fine la spunta grazie alle giocate dei suoi attaccanti.e iin: “mi ha” (LaPresse) – Calciomercato.itC’è però poco da sorridere per Paulo, nonostante la vittoria: “Lapiù importante era conquistare il successo e lo abbiamo fatto”, afferma subito il mister in conferenza stampa.Poi si parla dei tanti problemi difensivi del Diavolo: “Non è normale come abbiamo preso gol, abbiamo sbagliato le marcature preventive in almeno 4-5 occasioni, ma anche l’arbitro ha sbagliato nell’ultimo gol”.