Sport.quotidiano.net - Cuore e forza anche in emergenza. Pellegri è on fire, l’Empoli s’illude. Davis acciuffa il pari nel finale. Un altro punto per la salvezza

è ripartito da dove si era fermato prima della sosta per le Nazionali. Terzo risultato utile di fila, unper smuovere la classifica, la certezzaed un’altra ripresa di sofferenza dove comunque è riuscito a reggere la pressione di un Udinese straripante daldi vista fisico, senza concedere poi molto al di là del gol del. Ancora una voltariesce a passare in vantaggio e poi, compliceil momento non brillantissimo daldi vista della condizione per diversi interpreti, fa la partita che deve fare, resistendo con sacrifico e determinazione agli attacchi dei friulani. Ancora una volta, semmai, è mancata un po’ die precisione nelle ripartenze: nella ripresasi è reso pericoloso solo in avvio con una discesa di Cacace.