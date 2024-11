News.robadadonne.it - Cosa dicono davvero i numeri sulle violenze sessuali fatte da immigrati irregolari

Leggi su News.robadadonne.it

Le parole del ministro Valditara all’indomani della presentazione alla Camera della Fondazione Giulia Cecchettin continuano a sollevare reazioni diverse; se anche l’attore Edoardo Leo, ospite a L’aria che tira su La7, si è esposto in merito alle dichiarazioni del ministro sul numero di episodi di violenza commessi nel nostro Paese, la gran parte dei quali, secondo Valditara, sarebbe diretta conseguenza dell’immigrazione illegale, adesso sono premier e vicepremier a proseguire il dibattito.Giorgia Meloni, in occasione del 25 novembre, ha infatti rilasciato un’intervista a Donna Moderna in cui, fra le altre cose, ha sottolineato che “c’è un’incidenza maggiore, purtroppo, nei casi di violenza sessuale da parte di persone immigrate, soprattutto illegalmente”, mentre Salvini le ha fatto eco con un tweet su X parlando della “crescente incidenza di aggressori stranieri” come di “un dato preoccupante che non sminuisce in alcun modo i casi italiani ma evidenzia le pericolose conseguenze di un’immigrazione incontrollata, spesso proveniente da Paesi che non condividono i principi e i valori occidentali”, aggiungendo anche che sia “dovere morale di tutti noi preservarli e difenderli a tutti i costi, per la sicurezza delle donne di oggi e di domani”.