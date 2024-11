Secoloditalia.it - Contro la violenza sulle donne: Gioventù nazionale ricorda l’orrore delle Marocchinate

Leggi su Secoloditalia.it

I ragazzi dihanno organizzato un convegno, nella giornatala. La conferenza è avvenuta alla presenza del presidente del Comitato 10 febbraio, Silvano Olmi, all’interno del circolo di Fratelli d’Italia nel quartiere romano della Garbatella. Con il terminesi intendono gli stupri commessi dai soldati coloniali francesi che durante la Seconda guerra mondiale, a seguito dello sbarco degli alleati, conducevano razzie sul territorio italiano violentando e uccidendo le, gli uomini adulti e anche i giovani. Questo deprecabile fenomeno inizia in Sicilia nel luglio del 1943 e si espande in Lazio e Campania seguendo il corsotruppe franco-africane anche in altre zone. Il titolo del convegno organizzato dai ragazzi della destra giovanile è “Prof, oggi parliamo”.