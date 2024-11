Oasport.it - Ciclismo, quali corse a tappe per i big nel 2025? In arrivo due stelle al Giro d’Italia

Il rinvio della presentazione deldi certo non giocherà a favore della Corsa Rosa, dato che solitamente i ciclisti attendono di conoscere i percorsi dei Grandi Giri prima di impostare la preparazione e decidere quale, odi tre settimane affrontare.Si conosce soltanto il percorso del Tour de France, La Vuelta verrà svelata il 19 dicembre, mentre ilpotrebbe alzare il sipario sul suo tracciato soltanto a gennaio: la Corsa Rosa dovrebbe però essere già certa di avere al via due big, ovvero il danese Jonas Vingegaard e lo sloveno Primoz Roglic.Lo sloveno poi potrebbe tentare la partecipazione anche al Tour de France, provando a ripercorrere l’accoppiata riuscita al connazionale Tadej Pogacar in questa stagione. Al, però, dovrebbero presentarsi sulla linea di partenza anche il colombiano Nairo Quitana, il francese Romain Bardet e lo spagnolo Juan Ayuso.