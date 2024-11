.com - Calcio / Juniores Regionale 2024/2025, risultati e marcatori della 10^ giornata

Leggi su .com

Nel girone A l’Aesse Senigallia insegue la Castelfrettese. Nel girone B, lotta a tre al vertice tra Matelica, Osimana e Jesina. Il Pietralacroce batte il Chiesanuova, pareggia il Fabriano Cerreto contro i Portuali Dorica, l’Aurora Treia batte il Moie Vallesina VALLESINA, 26 novembre– Siamo arrivati alla 10^del campionatoe si stanno delineando quelle che saranno le battaglie per la vittoria dei tre raggruppamenti. Scopriamo quello che è successo. Girone A – Castelfrettese in fuga, insegue l’Aesse SenigalliaDopo la 10^del girone A, due delle quattro squadre anconetane proseguono a dettare legge. La Castelfrettese, in particolare, vince 0-1 il derby con il Marina grazie alla rete di Polenta e mantiene il +7 sulla seconda posizione. Occupata dall’Aesse Senigallia, a sua volta vincente per 1-2 contro l’Urbino grazie alla doppietta di Rollo.