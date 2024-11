Anteprima24.it - Al via “Il Presepe lo faccio io” presso la Biblioteca provinciale di Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto“Illoio” è il titolo della manifestazione, riservata ai bambini dagli 8 ai 10 anni, che si svolgerà nei prossimi due weekendladi. L’iniziativa è promossa ed organizzata da “Sannio Europa” in collaborazione con l’Associazione “Amici del” di.A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia diche gestisce e promuove la Rete museale).Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre (dalle ore 9,30 alle ore 12,30)laesperti maestri presepisti locali mostreranno ai piccoli partecipanti come realizzare untradizionale riutilizzando scatole vuote, imballaggi di carta e vassoi in polistirolo comche altrimenti andrebbero buttati via.