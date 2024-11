Tvpertutti.it - Affari tuoi, Graziano della Basilicata tra record e vincita: ‘lavoro instabile'

Leggi su Tvpertutti.it

Dopo 38 puntate di paziente attesa, perè finalmente arrivato il momento di lasciare, congedandosi dalla trasmissione di mamma Rai. Il concorrente ha messo a segno unoltre a suscitare una profonda empatia da parte di Stefano De Martino per via del suo lavoro a dir poco particolare. La sua partita è stata molto combattuta, infatti non è stato facile prendere una decisione sul finale.Stefano De Martino empatizza con il concorrente diUna coppia di artisti è stata al centroscenapuntata didel 26 novembre 2024.e Annabella, insieme da quasi 5 anni, condividendo tra gioie e dolori il loro lavoro. Entrambi sono votati alla musica, la coppia ne ha fatto il loro pane quotidiano. Lei è una cantante jazz mentre lui è un musicista, per l'esattezza suona la batteria.