Gaeta.it - Violenza e intimidazioni a Napoli: Emanuele Marsicano gestisce il clan dal carcere

Facebook WhatsAppTwitter Un’indagine condotta dalla Squadra Mobile e dalla DDA diha rivelato quanto possa essere radicata la criminalità organizzata nel quartiere di Pianura. Al centro di tutto c’è, il presunto capo della famiglia, che, nonostante si trovi in, continua ad esercitare il suo controllo attraverso ordini e minacce di morte. Le intercettazioni telefoniche hanno svelato dettagli inquietanti di come ilgestisca il proprio “business” illegale anche da dietro le sbarre.La gestione deldal, attualmente detenuto nelle carceri di Tolmezzo e Terni, ha orchestrato una serie di azioni intimidatorie attraverso diverse comunicazioni con i suoi affiliati. Tra queste, un’intercettazione ha rivelato le sue minacce a un “capo-piazza” locale, invitandolo a far recapitare denaro a casa sua e avvertendolo della sua potenziale vendetta: “Prega la Madonna che non esco da qui dentro.