Sfruttate, costrette a fare sesso con chiunque e minacciate di morte. Parla la "stellina" di Onlyfans

La realtà dinon è fatta di soldi facili e di “esibizioni” più o meno innocenti, ma si sta trasformando in un vero e proprio incubo per moltissime ragazze. Francesca, nota come “Fralefusa” sulla piattaforma, ha raccontato ai microfoni de La Zanzara su Radio24 il lato oscuro del suo lavoro. La 19enne triestina, figlia di un politico italiano di livello nazionale, ha rivelato di essere stata vittima di un sistema di sfruttamento gestito da un’agenzia con sede in Romania. Tra abusi fisici, psicologici e minacce, Francesca ha vissuto una drammatica esperienza, e ha definito l’agenzia per cui lavorava “un’organizzazione mafiosa“.La prigionia e le minacceFrancesca ha spiegato di essersi trasferita in Romania su pressione dell’agenzia, che le prometteva migliori guadagni e una gestione fiscale più vantaggiosa.