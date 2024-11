Gaeta.it - Pronto soccorso a Roma: possibili emergenze durante il Giubileo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La preparazione dei servizi sanitari aper ilè diventata una priorità. Isi preparano ad affrontare un afflusso di pazienti, in particolare i pellegrini in visita. Le dichiarazioni del coordinatore dei Servizi di accoglienza e assistenza del, Agostino Miozzo, forniscono uno sguardo dettagliato sulle misure da adottare per gestire la situazione.Un aumento previsto di codici verdiIl coordinatore Miozzo ha espresso preoccupazione per un incremento dei codici verdi, una situazione comuneeventi di grande afflusso come il. I pellegrini, spesso privi di un medico di famiglia, sono destinati a rivolgersi aiper ogni tipo di problema sanitario. Questo può generare un sovraccarico per il sistema sanitariono, già in difficoltà.