Per lavori di ristrutturazione

Re Carlo III si starà sfregando le mani: per i prossimi tre anni potrà fare a meno di accogliere capi di Stato a Buckingham Palace, la residenza royal che non gli è mai piaciuta. Con le porte chiuse ai dignitari stranieri fino al 2027, idida oltre 400 milioni di euro, avviati sette anni fa, possono ora concentrarsi nell’ala che di solito ospita i ricevimenti ufficiali. Tutti gli eventi dovranno essere invece organizzati nel suggestivo – ma meno pretenzioso – castello di Windsor. Carlo arriva a Buckingham Palace con Camilla: primo bagno di folla per il nuovo re X Re Carlo III costretto a chiudere (in parte) Buckingham PalaceLa conclusione deiè prevista proprio nel 2027, ben dieci anni dopo il loro inizio.