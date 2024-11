Oasport.it - Pattinaggio di figura: il riscatto di Guignard-Fabbri, la magia di Conti-Macii. L’Italia brilla alla Cup Of China

La tappa del. Uno recente, l’altro più datato.la Nazionale italiana diartisticoCup Of2024, appuntamento di qualificazione conclusivo valido per il circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diartistico, andato in scena all’Hauxi Culture and Sports Arena di Chongqing. Un evento molto speciale per il nostro movimento, in quanto ha sancito l’ingresso per le finali di Grenoble di Daniel Grassl (che aveva messo un piede e mezzo sull’ultimo atto con il terzo posto al Finlandia Trophy), di Charléne-Marcoe di Sara-Niccolò. Due team diversi che, per ragioni totalmente differenti, hanno vinto le rispettive gare in modo significativo, andando ben al di là del mero risultato.I veterani della danza sul ghiaccio sono approdati in terra asiatica con un intento che prescinde dall’ingresso o meno in finale (in realtà mai messo in discussione).