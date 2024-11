.com - Pallanuoto / Jesina, Gianluigi ‘Gigio’ Traini confermato presidente

JESI, 25 novembre 2024 – Nuovo direttivo per il prossimo quadriennio in casa. Confermata, eletto per la terza volta, la figura storica di come mentre vice sarà Luca Petrucci. New entry nel direttivo Andrea Ramazzotti che andrà a svolgere la funzione di segretario. Oltre a loro, sono presenti, in qualità di consiglieri, gli storici Giacomo Iaricci e Giacomo Carletti. Il nuovo Direttivo saluta e ringrazia Filippo Romiti, per l'impegno profuso ed il lavoro svolto, in questi anni di.