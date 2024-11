Sport.quotidiano.net - Otto punti nelle ultime 11. E siamo finiti nei playout

Il carattere che ha permesso alla Reggiana di strappare un buon punto a Cesena andrà riprode ribadito da qui fino alla fine del campionato. Il percorso dei granata, infatti, sarà inevitabilmente in salita, a maggior ragione con una classifica corta e indecifrabile come quella attuale, in cui tutti possono ‘risorgere’ in un paio di settimane oppure sprofondare, con la medesima rapidità. Una graduatoria che adesso, purtroppo, vede i granata nella zona rossa deiassieme al Sudtirol, annientato ieri dallo Spezia con un secco 3 a 0. I ragazzi di Viali hanno fatto un po’ come i gamberi: dopo essere stati addirittura primi in classifica alla terza giornata (con 7conquistati)altre undici ne hanno ottenuti solo 8 (frutto di una vittoria, cinque pareggi e altrettante sconfitte).