Gaeta.it - Nuova Sabatini: I dettagli delle agevolazioni per le PMI nel 2025

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio, sono stati previsti nuovi incentivi per le piccole e medie imprese italiane, in particolare la conferma della misura nota come "". Questa iniziativa ha l'obiettivo di supportare le PMI nell'acquisto di macchinari innovativi e tecnologie avanzate, per migliorare la loro competitività nel mercato. Cerchiamo di comprendere a fondo in cosa consiste questa agevolazione e le novità introdotte per il prossimo anno.Cosa comporta la?Larappresenta un importante strumento di sostegno economico, ideato dal MinisteroImprese e del Made in Italy , per aiutare le aziende ad avere accesso al credito. Questa misura è destinata a facilitare gli investimentiPMI nell'acquisto o nel leasing di beni strumentali necessari alla produzione, come macchinari, attrezzature e soluzioni tecnologiche come software e sistemi digitali.