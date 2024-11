Musica | esce oggi in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il videoclip di Rosso

Leggi su Ildenaro.it

, inla, il nuovo brano de Le Rondinella, un potente manifesto femminile che celebra la resilienza e la forza delle donne. La canzone racconta la storia di una donna intrappolata in una relazione soffocante. Il testo e laaccompagnano l’ascoltatore attraverso le tappe della sua trasformazione interiore: dalla paura iniziale e l’isolamento, fino alla lotta per la propria libertà.Impreziosito da un’introduzione di Marisa Laurito e dalla partecipazione straordinaria di Isa Danieli, ildiretto da Patrizia Di Martino e Alfonso Maria Salsano traduce in immagini il profondo messaggio della canzone, anche grazie alle intense e suggestive coreografie curate da Elena D’Aguanno, che danno corpo e movimento a uno straordinario racconto di rinascita e riscatto.