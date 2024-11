Tarantinitime.it - Montemesola, arriva il “Salotto di Fedra”

Tarantini Time QuotidianoSarà inaugurato domenica 8 dicembre 2024, alle ore 19:00 nella Casa che fù di DonnaSpagnuolo Fortunato – nella centralissima via Roma a– il “di”.Spagnuolo, stimata artista poliedrica, fù una Nobil Donna originaria di Taranto che approdò aagli inizi degli anni ‘40 del secolo scorso dove visse fino alla fine degli anni ‘70. Fin da giovane si accostò all’arte, oltre a dipingere studiò pianoforte diplomandosi presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma.che viene ricordata per la sua arte, è stata la seconda moglie del dott. Antonio Fortunato, medico condotto del paese in quegli anni.Emblematiche sono le sue opere, dipinti che riproducono scorci di paesaggi dell’epoca, così come ritratti di personaggi, noti e meno noti, di quegli anni.