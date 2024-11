Lettera43.it - L’ultima di Trump: cacciare le persone transgender dall’esercito Usa

Non solo l’avvio della deportazione di massa di almeno 11 milioni di immigrati irregolari, la cosiddetta operazione Aurora. Subito dopo l’insediamento, in programma per il 20 gennaio 2025, Donaldpotrebbe anche firmare un decreto che porterà al licenziamento delleUsa. Lo ha riferito il Times citando fonti del Pentagono. In ballo, secondo le stime, ci sono circa 15 mila posti.Donald(Getty Images).Già nel 2017provò a vietare alledi arruolarsiDurante il suo primo mandato,assicurò che gli Stati Uniti non avrebbero più ammesso letrans nell’esercito a causa, spiegò nel 2017, di «costi medici e interruzioni del servizio». Così da presidente annullò il via libera dato da Barack Obama nel 2016. Joe Biden, a sua volta, cancellò il divietoiano.