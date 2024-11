Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 25 novembre 2024

Si apre in rialzo la seduta sulle Borse in Europa con Londra in rialzo dello 0,47%, Parigi dell’1,03% e Francoforte dello 0,7% nonostante il tonfo di Commerzbank. A Milano l’indice Fte Mib sale dello 0,51% a quota 33.665 punti. LoBtp-Bund si stringe a 125,1 punti.Lediin tempo reale9.13 – Europa in rialzo, Commerzbank -6,5%Si apre in rialzo la seduta sulle Borse in Europa con Londra in rialzo dello 0,47%, Parigi dell’1,03% e Francoforte dello 0,7% nonostante il tonfo di Commerzbank. La banca tedesca perde il 6,5% in avvio di seduta dopo l’annuncio dell’ops di Unicredit su Banco Bpm.9.09 – Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,5%Avvio in rialzo per ladi Milano. Il Fte Mib sale dello 0,51% a quota 33.665 punti. Oltre ai titoli del risiko bancario in evidenza quelli del lusso.