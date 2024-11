Ilfattoquotidiano.it - La Ue ricorre al Wto contro i dazi cinesi sui superalcolici. Trattative sulle auto elettriche avanti piano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Union europea ha deciso dire all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto)provvisori imposti dalla Cinaimportazioni di brandy dall’Europa. Secondo Bruxelles le tariffe imposte da Pechino “non sono in linea con le norme del Wto”. “La Cina non ha dimostrato che vi siano minacce di danno per la sua industria del brandy”, si legge nella nota della Commissione europea secondo cui la decisione cinese si basa su “prove insufficienti”. Pechino ha ora dieci giorni di tempo per rispondere al ricorso dell’Ue al Wto, volto a trovare una soluzione mediata allaversia.Isuisi inseriscono nella più ampia battaglia commerciale che ha il suo campo di sprincipale. Secondo fonti a conoscenza della questione, riporta l’agenzia Bloomberg, nelle ultime settimane l’Unione Europea ha registrato solo progressi limitati nei negoziati con la Cina su questo dossier.