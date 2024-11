Laprimapagina.it - La magia dell’amore

“ . pur desiderandolo non la baciò,si limitò a trattenere il suo viso tra le maniper respirarne il profumo.Lei era una di quelle donne che la vitale aveva insegnato ad attendere .non esiste nulla di più di meravigliosoal mondo: incontrare labbra che non hanno fretta! “Vincenzo Calafiore Nonostante tutto in questo mondo sottosopra a vincere è l’amore, lacon tutte le sue facce, corrispondenti ciascuna a una diversa manifestazione dello stesso istinto, che chiede di poter essere appagato tramite una relazione.Ma è vero anche che la “ passione “ fa paura, perché in ogni caso implica una condivisione con qualcuno che può tradire, che può abbandonare.Solo gli ingenui o i temerari possono credere che si possa amare semplicemente.Il sentimento – amore – pare che sia stato“ creato” per i coraggiosi, disposti ad affrontare le sofferenze, pur di assaporarlo.