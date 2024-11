Ilfattoquotidiano.it - La comunità del M5s ha espresso un indirizzo chiaro e di sinistra: così si apre alla condivisione

di Enza PlotinoMolto molto interessante l’esperimento di democrazia diretta al tempo delledigitali, che ha coinvolto gli iscritti del M5S nei giorni scorsi. Il 40% di unadi 90mila iscritti hala propria idea su argomenti abbastanza spinosi, ma che danno un, di(mi dispiace per chi tra i 5S non vuole essere schiacciato su questo concetto) a tutto l’impianto programmatico.Una bella dimostrazione didigitale che decide e orienta tutto il movimento verso un sistema maturo di organizzazione partitica più moderna, ma con i classici punti programmatici di unainclusiva, moralmente ed eticamente irreprensibile, pacifista, ambientalista e contro qualsiasi discriminazione per razza e genere. Soprattutto libera di esprimersi con la parola, ma anche con i fatti (la rivolta sociale di Landini,come gli imbrattamenti di protesta dei giovani di Ultima Generazione, ci sta tutta), a dimostrazione che il Governo è andato a destra ma una parte dei cittadini e delle cittadine rimangono ancorati ai sani principi di unamatura, responsabile e consapevole.