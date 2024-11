Bergamonews.it - Impagnatiello condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano. Stessa richiesta per Turetta

Alessandroè statoe a tre mesi di isolamento diurno per aver ucciso a coltellate la fidanzata, di 29 anni, incinta di sette mesi, il 27 maggio 2023 a Senago, in provincia di Milano.Lo ha deciso oggi (lunedì 25 novembre) la Corte di Assise al termine del processo di primo grado per omicidio volontario pluriaggravato, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere.è detenuto nel carcere di San Vittore dal giugno del 2023.Non riconosciuta alcuna attenuante ed esclusa solo l’aggravante dei futili motivi, mantenendo quelle della premeditazione, della crudeltà e del rapporto di convivenza. La Corte ha anche riconosciuto il concorso formale trae le altre due imputazioni di occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale, applicando oltreanche 7 anni di reclusione per questi ultimi due reati.