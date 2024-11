Lanazione.it - Il Natale accende Prato, sabato il via alle luminarie

, 25 novembre 2024 – “Quest’anno confermeremo sostanzialmente il percorso intrapreso ultimi anni, con una grande collaborazione con i commercianti del centro storico. Ci saranno come al solito lee le giostre, alcune delle quali già montate”. Lo annuncia l’assessore allo sviluppo economico Benedetta Squittieri, a proposito del cartellone di iniziative promozionali, culturali e di mobilità che sarà presentato giovedì mattina in Comune e che partirà il prossimo, 30 novembre, con l’accensione degli alberi dinelle principali piazze del centro e dellenatalizie. Si dovrebbe partire con l’accensione dell’albero di piazza del Comune, con il coro dei bambini. Per poi provvedere adre quelli in piazza Duomo, piazza delle Carceri, piazza San Domenico e piazza San Francesco.