Lanazione.it - Il Gubbio scivola ad Ascoli su un autogol

(4-2-3-1): Livieri; Alagna, Menna, Gagliolo, Cozzoli; Bando, Varone; Marsura (st 45’ Quaranta), Tremolada (st 14’ Campagna), Tirelli (pt 39’ Silipo); Corazza (st 45’ Caccavo). All. Di Carlo A disp. Abati, Raffaelli, Maurizii, Adjapong, Piermarini, D’Uffizi, Maiga, Gagliardi, Achik.(4-4-1-1): Venturi; D’Avino (st 36’ David), Pirrello, Signorini, Stramaccioni (st 27’ Fossati); Zallu, Rosaia, Iaccarino, Corsinelli; Maisto (st 27’ Franchini); D’Ursi. All. Taurino A disp. Bolletta, Tozzuolo, Rocchi, Conti, Mancini. Arbitro: Maccarini di Arezzo (Mastrosimone-Macchi) Marcatore: pt 15’ Pirrello (aut.). Note: corner 1-5; ammoniti: D’Avino, Varone, Maisto, Gagliolo, Di Carlo, Corsinelli, Alagna; espulso Iaccarino al 33’ st per condotta violenta, Corsinelli al 51’ st per doppia ammonizione; recupero pt 4’; st 6’.