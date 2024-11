Gaeta.it - Grande attesa per ‘Beviamoci Sud Roma’: il festival dei vini del Meridione dal 7 al 9 dicembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dal 7 al 92023, la Capitale ospita la sesta edizione diSud, un evento imprescindibile per la promozione e la diffusione deidelitaliano. Ideato da esperti del settore come Luciano Pignataro, Andrea Petrini e Marco Cum, questosi propone di unire professionisti del settore e appassionati, offrendo una piattaforma per la valorizzazione delle etichettecole meno conosciute. Con oltre 50 vignaioli presenti, sarà possibile scoprire i veri tesori enologici del Sud Italia.Un focus suidelL’eventoSudsi distingue per il suo impegno a far conoscere idi qualità provenienti dal, un territorio ricco di tradizioni viticole. La manifestazione promette di essere una vetrina aperta non solo per le etichette più celebri, ma anche per quelle aziende emergenti che stanno segnando il passo nel panoramacolo nazionale.